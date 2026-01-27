Укр Рус
27 января, 18:02
Кровавое убийство четырех полицейских в Черкасской области: новые детали расследования

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • В Черкасской области во время операции погибли четверо полицейских, а подозреваемый был ликвидирован спецназовцами.
  • 59-летний подозреваемый, бывший военный, открыл огонь по полицейским, когда его пытались задержать.

В Черкасской области во время операции по задержанию подозреваемого в убийстве четверо полицейских погибли, а еще один получил ранения. Злоумышленник открыл прицельный огонь и был ликвидирован спецназовцами.

Среди погибших – опытные бойцы и командиры, расследование продолжается. Об этом Общественному сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма.

Почему подозреваемый открыл огонь?

Во вторник, 27 января, во время задержания мужчины, которого подозревают в убийстве, в Корсунском районе Черкасской области возникла перестрелка.

Подозреваемый, который хотел убежать, открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего четверо полицейских погибли на месте, а еще один получил тяжелые ранения и госпитализирован.

Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что подозреваемый атаковал правоохранителей во время следственных действий и был нейтрализован спецназовцами. Полиция внесла данные о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье об убийстве правоохранителя.

Подозреваемым в совершении преступления является 59-летний местный житель Черкасской области. По данным правоохранителей, мужчина ранее проходил службу в армии.

Четыре полицейских погибли во время задержания: что о них известно?

Напомним, во время задержания злоумышленника во время задержания четверо полицейских получили травмы несовместимые с жизнью. Среди них:

  • Сергей Сафронов – командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;

  • Александр Флоринский – заместитель командира роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;

  • Денис Половинка – инспектор взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, старший лейтенант;

  • Владимир Бойко – полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции.

  • Александр Шпак, старший лейтенант полиции, получил ранения. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранителя госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы.