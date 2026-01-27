Кровавое убийство четырех полицейских в Черкасской области: новые детали расследования

Среди погибших – опытные бойцы и командиры, расследование продолжается. Об этом Общественному сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Олег Гудыма.

Во вторник, 27 января, во время задержания мужчины, которого подозревают в убийстве, в Корсунском районе Черкасской области возникла перестрелка.

Подозреваемый, который хотел убежать, открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего четверо полицейских погибли на месте, а еще один получил тяжелые ранения и госпитализирован.

Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил, что подозреваемый атаковал правоохранителей во время следственных действий и был нейтрализован спецназовцами. Полиция внесла данные о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье об убийстве правоохранителя.