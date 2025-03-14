Новость, которая шокировала: депутат Одесского райсовета отреагировала на убийство Демьяна Ганула

В Одессе утром 14 марта убили активиста Демьяна Ганула. Эта новость шокировала одесситов.

Депутат Одесского районного совета Валентина Шульц рассказала 24 Каналу, что новость об убийстве Демьяна Ганула всколыхнула общество.

Важно Полиция опубликовала видео с места убийства Демьяна Ганула

Убийство Демьяна Ганула

Шульц отметила, что эта новость шокировала. Демьян Ганул занимал активную проукраинскую позицию, он был общественным деятелем, волонтером. Он был инициатором всех патриотических мероприятий. Это дерзкое убийство – средь бела дня в центре Одессы – это звоночек, что здесь еще много коллаборационистов.

Ганул постоянно писал в своих сообщениях, что он и его жена получали много угроз. Он также сообщал, что ему стали известны личные адреса и контакты тех людей, от которых поступали угрозы,

– отметила Шульц.

Она добавила, что обычно активисты в Одессе ходят без охраны. Не было таких случаев, чтобы кому-то предоставлялась охрана. Демьян просил предоставить охрану, но скорее всего она не была ему предоставлена.

Коллаборационисты на Юге

По словам депутата Одесского районного совета, на Юге Украины СБУ ежедневно задерживает коллаборационистов, фсбшников, завербованных россиянами людей. Борьба с такими людьми ведется. Это видно и по терактам в Николаеве, и сегодняшний день показал, что и в Одессе достаточно пророссийских элементов.

"Я думаю, что надо обеспечить охрану жене и ребенку Демьяна. Правоохранительные органы занимаются расследованием. СБУ ежедневно обнаруживают фсбшников. Не могу давать советов, но надо в первую очередь сейчас охранять жену и ребенка Демьяна Ганула.