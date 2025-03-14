Депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц розповіла 24 Каналу, що новина про вбивство Дем'яна Ганула сколихнула суспільство.

Важливо Поліція опублікувала відео з місця вбивства Дем'яна Ганула

Вбивство Дем'яна Ганула

Шульц зазначила, що ця новина шокувала. Дем'ян Ганул займав активну проукраїнську позицію, він був громадським діячем, волонтером. Він був ініціатором усіх патріотичних заходів. Це зухвале вбивство – серед білого дня в центрі Одеси – це дзвіночок, що тут ще багато колаборантів.

Ганул постійно писав у своїх дописах, що він і його дружина отримували багато погроз. Він також повідомляв, що йому стали відомі особисті адреси та контакти тих людей, від яких надходили погрози,

– зауважила Шульц.

Вона додала, що зазвичай активісти в Одесі ходять без охорони. Не було таких випадків, щоб комусь надавалась охорона. Дем'ян просив надати охорону, але швидше за все вона не була йому надана.

Колаборанти на Півдні

За словами депутатки Одеської районної ради, на Півдні України СБУ щодня затримує колаборантів, фсбшників, завербованих росіянами людей. Боротьба з такими людьми ведеться. Це видно й по терактах у Миколаєві, й сьогоднішній день показав, що й в Одесі достатньо проросійських елементів.

"Я думаю, що треба забезпечити охорону дружині та дитині Дем'яна. Правоохоронні органи займаються розслідуванням. СБУ щодня виявляють фсбшників. Не можу давати порад, але треба першочергово зараз охороняти дружину та дитину Дем'яна Ганула.