Убийство детей и бомбардировки городов – это не поступки великого государства, – Байден

25 марта в Варшаве американский президент Джо Байден выступил с речью о ситуации в Украине. В ней он подчеркнул, что США будут до конца оставаться с Украиной.

Во время выступления политик также отметил, что Россия уже десятилетиями не покидает попыток подавить демократию в мире. Это же происходит и сейчас, в частности, говорится и о ситуации в Украине.

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Байден о "законной" войне России

Глава США во время речи заговорил и об атаках на мирные города Украины и убийствах украинских детей. По его словам, великое государство никогда бы не пошло на подобные поступки. Это ведь отнюдь не законная война.

Если вы считаете, что убийство детей и бомбардировка городов – это законная война, это не поступки великого государства,

– заметил Байден.

136 украинских детей погибли во время вторжения России

В результате российской агрессии на территории Украины по состоянию на 26 марта погибли 136 украинских детей. Также известно о 199 раненых.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего пострадавших детей в Киевской области – 64.

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