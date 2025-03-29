Убийство 16-летней Дианы Хриненко: обвиняемого приговорили к пожизненному заключению
- К пожизненному заключению за убийство 16-летней Дианы Хриненко, которая исчезла летом 2018 года, приговорили Николая Середницкого.
- Убийца не признал вины, он планирует обжаловать решение суда.
Обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы из села Субботцы Кропивницкого района Дианы Хриненко признали виновным. Николая Середницкого приговорили к пожизненному заключению.
Об этом сообщила корреспондентка Суспильного, передает 24 Канал. Рассмотрение дела длилось более 5 лет.
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Что решил суд
Приговор зачитал судья Кировского районного суда Кропивницкого Александр Куценко. Подозреваемого признали виновным в совмещенном с изнасилованием убийстве, покушении на совершение действий сексуального характера и тайном похищении чужого имущества.
По словам прокурора Константина Клюкина, в суде исследовали 26 томов доказательств. Среди них – следы крови и вещи школьницы в машине обвиняемого, показания свидетелей и выводы экспертиз.
Хочу сказать родителям, которые говорят, что невозможно добиться справедливости. Возможно. Никогда не теряйте надежду,
– сказала Елена Хриненко, мать жертвы.
Кроме пожизненного лишения свободы, суд решил взыскать с Середницкого 4 миллиона гривен в пользу матери девушки, а также 1 миллион 37 тысяч гривен в пользу государства за проведение экспертиз.
Убийца не признал вины
Середницкий все годы судебных заседаний отрицал свою вину. Его адвокат Александр Урсаленко просил закрыть уголовное производство и освободить своего подзащитного.
Я дойду до Европейского суда и до конца. Потому что то, что происходило в этом суде, было нарушением процессуальных норм,
– заявил Середницкий.
Он планирует обжаловать решение, что можно сделать в течение 30 дней.
Напомним, 16-летняя Диана Хриненко пропала 24 августа 2018 года, когда пошла на празднование Дня Независимости. Останки ее тела в марте 2019 года нашел тракторист во время работы на поле – в 12 километрах от Субботцев. Подозреваемого жителя соседнего села Новотреповка задержали 13 августа 2019 года в Польше.