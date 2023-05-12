11 мая стартовали дебаты сторон по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Об их начале объявила судья Юлия Иванина в Днепровском районном суде Киева. Следующее судебное заседание запланировано на 15 мая. Там обвиняемым дадут последнее слово, после чего будет принято решение по ним, передает 24 Канал.

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Какова возможная судьба Левина и Мангера

Существует вероятность того, что бывший председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и помощник депутата облсовета Алексей Левин могут сесть за решетку на 10 лет. Именно такое наказание попросила для них прокуратура. Это максимум, который они могут получить по текущей квалификации преступления. Предложил определить обвиняемых виновными прокурор Андрей Синюк.

Во время судебных прений я попросил суд признать Мангера и Левина виновными в совершении организации нападения на Екатерину Гандзюк и назначить им наказание в виде десяти лет лишения свободы.

– сказал он.

Кроме этого он выступил за продление ареста двух обвиняемых без возможности внести залог. Также Синюк поддержал гражданский иск против них на сумму в 15 миллионов гривен.

Какая основная версия следствия

По версии прокуратуры, Мангер договорился с Левиным. Вместе они организовали покушение на херсонскую активистку. Их мотивацией для убийства женщины стала активная общественная деятельность Гандзюк. В то время она управляла делами исполкома Херсонского горсовета.

Следует заметить, что исполнители и другие организаторы покушения признали свою вину и начали сотрудничать со следствием. Они получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы. Речь идет о Вячеславе Вишневском, Сергее Торбине, Владимире Васяновиче, Никите Грабчуке, Викторе Горбунове. Мангер и Левин к моменту проведения дебатов свою вину не признавали.

Напомним, Екатерина Гандзюк исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского горсовета. 31 июля 2018 года на нее напали возле её дома. Активистку облили серной кислотой, из-за чего она получила ожоги 40% тела. Женщину госпитализировали и провели несколько операций. Но спасти её жизнь не удалось. Она умерла 4 ноября, спустя 3 месяца после нападения.

Дело Гандзюк во время полномасштабного вторжения России