11 травня стартували дебати сторін щодо справи про напад на активістку Катерину Гандзюк. Про їхній початок оголосила суддя Юлія Іваніна у Дніпровському районному суді Києва. Наступне судове засідання заплановане на 15 травня. Там обвинуваченим дадуть останнє слово, після чого буде прийняте рішення щодо них, передає 24 Канал.

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Яка можлива доля Левіна та Мангера

Існує вірогідність того, що колишній голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та помічник депутата облради Олексій Левін можуть сісти за ґрати на 10 років. Саме про таке покарання попросила для них прокуратура. Це максимум, який вони можуть отримати за поточною кваліфікацією злочину. Запропонував визначити обвинувачених винними прокурор Андрій Синюк.

Під час судових дебатів я попросив суд визнати Мангера і Левіна винними у вчиненні організації нападу на Катерину Гандзюк та призначити їм покарання у вигляді десяти років позбавлення волі,

– сказав він.

Окрім цього він виступив за продовження арешту двох обвинувачених без можливості внести заставу. Також Синюк підтримав цивільний позов проти них на суму в 15 мільйонів гривень.

Яка основна версія слідства

За версією прокуратури, Мангер домовився з Левіним. Разом вони організували замах на херсонську активістку. Їхньою мотивацією для вбивства жінки стала активна громадська діяльність Гандзюк. В той час вона керувала справами виконкому Херсонської міськради.

Варто зауважити, що виконавці та інші організатори замаху визнали свою провину й почали співпрацювати зі слідством. Вони отримали від 3 до 6,5 року позбавлення волі. Мова йде про В'ячеслава Вишневського, Сергія Торбіна, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука, Віктора Горбунова. Мангер та Левін на момент проведення дебатів свою провину не визнавали.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк виконувала обов'язки керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради. 31 липня 2018 року на неї напали біля її ж будинку. Активістку облили сірчаною кислотою, через що вона отримала опіки 40% тіла. Жінку госпіталізували та провели кілька операцій. Але врятувати її життя не вдалося. Вона померла 4 листопада, через 3 місяці після нападу.

Справа Гандзюк під час повномасштабного вторгнення Росії