Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион хочет привлечь дочь языковеда к ответственности

Адвокат подозреваемого в убийстве Ирины Фарион хочет привлечь дочь языковеда Софию к уголовной ответственности. Причиной являются угрозы в адрес его клиента.

Об этом защитник подозреваемого Игорь Сулима сказал в интервью Українським Новинам.

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Угрозы дочери Фарион

За это ее можно привлечь. Извините, но за угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности. Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело,

– заявил адвокат.

Он добавил, что если есть соответствующая видеозапись с угрозами, то он истребует ее.

Отметим, что ранее дочь убитой языковеда Ирины Фарион София Семчишин пожелала подозреваемому в убийстве ее матери сдохнуть в тюрьме.

Меру пресечения вероятному убийце Ирины Фарион избрали 26 июля. Его отправили под стражу на 60 дней без права на залог. Адвокатом парня стал скандальный Игорь Сулима, который неоднократно брался защищать людей, которых обвиняли в госизмене. В частности, пророссийского пропагандиста, блогера и фигуранта базы "Миротворец" Руслана Коцабу, а также Светлану Цареву.