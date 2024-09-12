Мать подозреваемого по делу Фарион впервые прокомментировала его связь с ультраправыми группами

Мама подозреваемого в убийстве Ирины Фарион не считает, что ее сын был причастен к ультраправым организациям. Но в целом они мало об этом разговаривали.

Как рассказала в интервью 24 Каналу мать подозреваемого по делу Фарион Елена Зинченко, они вообще о таких темах не общались. Вероятно, Вячеслав считал, что мама в этом слабо ориентируется.

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Причастен ли Зинченко к ультраправым организациям

По словам госпожи Зинченко, ее сын – патриот Украины. Он всегда хотел стать примером, поэтому не употреблял алкоголя, не курил и занимался спортом.

Конечно, мама подозреваемого видела скриншоты сообщений, которые оставлял подозреваемый на ультраправых пабликах. Там он, в частности, упоминал и о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism / White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Фарион.

То, что показывали в Интернете... Я видела. Ну, там обычные разговоры ребят. Не знаю. Ничего такого не вижу,

– отметила мама подозреваемого.

Обратите внимание! 19 июля во Львове убили языковеда Ирину Фарион. Полиция подозревает 18-летнего Вячеслава Зинченко, который говорит, что не убивал Фарион. Потом 24 июля ответственность за убийство взяли на себя представители российского неонацистского движения NS/WP. Следствие продолжается. Правоохранители проверяют, был ли Зинченко причастен к этой организации.