Рана была несовместимой с жизнью, – Садовый рассказал детали по убийству Фарион

Во Львове вечером 19 июля неизвестный совершил покушение на украинского языковеда и бывшего нардепа Ирину Фарион. Несколько часов врачи боролись за ее жизнь, но сердце Фарион не выдержало. Она умерла.

В эфире 24 Канала мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что для расследования убийства общественного деятеля привлечено беспрецедентное количество правоохранительных органов.

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Следствие продолжается

Как отметил мэр Львова, все, что полиция говорит на официальных брифингах, это вся информация. Больше никто никакой информации не даст, есть тайна следствия.

Полиция прилагает максимум усилий. Правоохранители просматривают записи всех видеокамер, которые работали. К сожалению, когда нет электроснабжения, то есть проблема с видеонаблюдением,

– отметил Садовый.

По его словам, крайне важно найти убийцу, ведь тогда можно будет понять, кто заказчик этого убийства.

Это важно для общества, для нашего государства, ведь в то время, когда ребята на фронте, все родные должны быть в безопасности,

– подчеркнул мэр Львова.

Скоро станет известно о месте и времени захоронения

Врачи анестезиологической службы Первого ТМО Львова делали все возможное и невозможное, чтобы спасти Ирину Фарион. Отметим, языковед поступила с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга. Медики сразу начали проводить операцию, а затем – перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения, но сердце женщины не выдержало.

Я общался с дочерью, когда она была в больнице, но рана была, к сожалению, не совместимой с жизнью,

– отметил Садовый.

Сегодня будут планировать следующие шаги, в частности, будут определять место и время захоронения.

"Это шок для общества. Я не припоминаю, что во Львове что-то подобное было вообще в последние годы или десятилетия. Львов всегда был достаточно мирным городом. Иногда бандиты между собой выясняли отношения, но чтобы нападать на безоружную женщину, общественного деятеля, такого не было давно", – добавил мэр Львова.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Фарион. Светлая память.