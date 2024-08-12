Следствие получило доступ к телефонным разговорам подозреваемого в убийстве Фарион за 1,5 года

Следователи, расследующие убийство Ирины Фарион, получили доступ к телефонным разговорам подозреваемого с начала 2023 года. В частности, говорится о периоде с 1 января 2023 года по 26 июля 2024 года.

Об этом следственного судью просил старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья следственного управления полиции во Львовской области. Уже 8 августа судья согласовал доступ к телефонным разговорам подозреваемого, пишет 24 Канал.

Смотрите также Все очень грустно, – родители подозреваемого в убийстве Фарион рассказали о ходе дела

О чем просило следствие

Старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления полиции во Львовской области 8 августа обратился к следственному судье с ходатайством, согласованным прокурором, в котором просил:

предоставить разрешение на временный доступ к данным, которые содержат охраняемую законом тайну. В частности, информацию обо всех соединениях за период времени с 01.01.2023 по 26.07.2024 , осуществленные абонентами мобильной связи по двум номерам;

, осуществленные абонентами мобильной связи по двум номерам; обязать ЧАО предоставить копию информации о вышеуказанных соединений абонентов на цифровом носителе и/или на листе (-ах) бумаги (в виде справки – при отсутствии соединений);

Также в ходатайстве старший следователь просил предоставить возможность изъятия носителя (и/или листа (-ов) бумаги), содержащий копию такой информации со следующими сведениями:

адрес расположения базовой станции;

тип соединения (входящие и исходящие звонки, SMS, MMS, GPRS, переадресация),

дата, время и продолжительность соединения;

идентификационные признаки конечного оборудования (абонента А) (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI);

идентификационные признаки терминала, с которым происходит сеанс связи (абонент Б);

соединение нулевой продолжительности;

при наличии контрактного соглашения – сведения об абоненте;

информация о движении средств.

Следственный судья установил, что информация, о которой просит старший следователь отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья, имеет существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве, с учетом возможности использования в качестве доказательства сведений, содержащихся в таких документах и отсутствие возможности другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается доказать с помощью указанной информации.

Ходатайство старшего следователя отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления Главного управления Нацполіції во Львовской области о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну – удовлетворить,

– постановил судья.

Стоит заметить, что издание УНН писало, что следователь получил доступ к телефонным разговорам подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко. Перед этим суд также предоставил доступ следствию ко всем телефонным разговорам Фарион за 1,5 года.