"Посмотрел и нашел": отец подозреваемого в убийстве Фарион ответил, как выбирал адвоката

Адвокатом подозреваемого в убийстве Ирины Фарион является Игорь Сулима. Отец подозреваемого ответил, как выбирал защитника.

Об этом он рассказал, общаясь с журналистами. Добавим, что мужчина дал свой первый пространный комментарий для СМИ.

Смотрите также Имеет ли подозреваемый алиби и где был в момент убийства: новые заявления адвоката по делу Фарион

Как отец подозреваемого в убийстве Фарион выбирал адвоката для сына

Журналисты поинтересовались у Федора Зинченко, как он выбрал адвоката для своего сына.

"Божье провидение", – отметил мужчина.

Представители СМИ уточнили у него, как именно он нашел защитника. "Посмотрел и нашел", – сказал Федор Зинченко.

Его спросили, как он нашел и узнал об адвокате из Ивано-Франковска, будучи в рядах армии.

Знакомые посоветовали, ну как я могу его еще найти. Я начал обращаться к знакомому, в Днепре адвокат сказал "я не могу ездить во Львов, у меня много дел", посоветовали этого человека (адвоката Сулиму – 24 Канал),

– рассказал отец подозреваемого в убийстве Фарион.