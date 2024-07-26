Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, которого задержали в четверг, 25 июля, избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Задержан – 18-летний житель Днепра. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что операция его задержания оказалась непростой.

Смотрите также Он менял маршруты, панаму купил еще в мае, – Клименко о подозреваемом в убийстве Фарион

Подозреваемому избрана мера пресечения

Галицкий районный суд Львова отправил под стражу на два месяца без права внесения залога 18-летнего днепрянина Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве политика Ирины Фарион.

Известно, что подозреваемый в убийстве Фарион будет находиться под стражей во Львове. В то же время адвокат Игорь Сулима просил суд избрать другую меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Сторона защиты аргументировала это тем, что количество доказательств, которая свидетельствует о причастности 18-летнего парня к преступлению, недостаточно.

Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора. Теперь Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей в течение 60 дней. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.

Стоит заметить, что во время судебного заседания отказался давать показания. Его позицию высказывал исключительно адвокат. Более того, Игорь Сулима после объявления меры пресечения Зинченко заявил, что планирует подавать апелляцию.

Что известно о задержании Зинченко

Глава МВД Игорь Клименко ранее рассказал, что есть достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно задержанный 18-летний житель Днепра стрелял в языковеда Ирину Фарион. Он во время подготовки к убийству арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове.

Ранее Клименко сообщил детали о его задержании. Во время поиска стрелка был тщательно проверен маршрут его отхода. В общем команда оперативников, следователей, криминальных аналитиков, экспертов, других полицейских служб и сотрудников Службы безопасности Украины потратила 139 часов для поиска вероятного убийцы.

Проверили каждый уголок по маршруту отхода стрелка и обыскали около 100 гектаров леса,

– добавил министр.

В конце концов подозреваемого удалось выследить и установить его личность. Сейчас следствие склоняется к мнению, что он является исполнителем.