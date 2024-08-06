Зинченко доподлинно известно, где проживают большинство свидетелей и потерпевшие, – прокурор

Во Львове 5 августа рассмотрели апелляцию на меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Защита просила изменить содержание под стражей на круглосуточный домашний арест. Однако коллегия судей оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.

На судебном заседании сторона обвинения заявила о рисках вероятного совершения давления на свидетелей, а более мягкие меры, чем содержание под стражей, "не способны" предотвратить их.

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Прокурор о подозреваемом в убийстве Фарион

Вследствие непосредственного следования за погибшей, подозреваемому точно известно, где сейчас проживают большинство свидетелей обвинения, а также потерпевшие в данном уголовном производстве,

– заявил прокурор.

Добавил, что сторона обвинения видит наличие "вполне обоснованного и документально подтвержденного риска вероятного совершения на них давления" с целью препятствования органам досудебного расследования и суда установлении объективной истины и всех обстоятельств совершения данного уголовного преступления.

Более мягкие меры пресечения не способны предотвратить озвученные нами риски,

– подчеркнул прокурор.

Также сторона обвинения заявила, что преступление, в котором подозревают Вячеслава Зинченко, был "тщательно спланировано, совершено в условиях конспирации, с применением элементов маскировки, изменением путей подступов и отступлений с места совершения преступления, а также систематической сменой места жительства во Львове".