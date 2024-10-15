Убийство Ирины Фарион: следствие проверяет почти 300 номеров телефонов

К убийству экс-нардепа Ирины Фарион могут быть причастны многие неидентифицированные лица, которые используют абонентские номера. На данный момент следователи проверяют около 300 телефонных номеров.

Об этом говорится в материалах суда, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

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Правоохранители проверяют почти 300 номеров телефонов в ходе расследования убийства Фарион

В ходе досудебного расследования поступил рапорт оперуполномоченного УКР ГУНП во Львовской области ЛИЦО_21 о том, что в ходе проведения комплекса мероприятий по данному уголовному производству УКР ГУНП во Львовской области установлено, что к совершению данного уголовного преступления могут быть причастны неустановленные лица, которые пользуются абонентскими номерами,

– говорится в материалах дела.

Следствие получило разрешение на доступ к разговорам 291 неизвестного абонента, как указано в материалах дела. Суд удовлетворил запрос. Сейчас анализируются входящие и исходящие звонки, SMS, GPRS, переадресация; дата и продолжительность звонков; идентификационные данные оборудования (абонентский номер, серийный номер, IMSI-код SIM-карты, IMEI), а также информация о движении средств по всем номерам.

В случае наличия контракта, будут проверены и данные об абоненте.

Правоохранители предполагают, что владельцы этих номеров могут быть причастны к преступлению.