На суде по делу Фарион показали возможный момент убийства языковеда

В суде по делу об убийстве Фарион показали записи с камеры наблюдений. Дочь убитой София Особа и Вячеслав Зинченко, которого подозревают в преступлении, прокомментировали кадры.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Новости.Live.

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Как прошел суд по делу Фарион 18 июня

На этот раз Зинченко был без шлема и бронежилета. Он подал ходатайство с просьбой отменить меры безопасности, поскольку не видит угроз своей жизни. Ранее об усиленных мерах безопасности просил адвокат.

На заседании просматривали видео с камер наблюдения за 17 июля 2024 года. Прокуроры настаивали, что на видео зафиксирован именно Зинченко.

Парень менял одежду и снимал разные квартиры. Он попал на несколько камер – в том числе, вероятно, виделся с Ириной Фарион.

Предположительно, Вячеслав Зинченко ходит по Львову: смотрите видео

Сам подозреваемый сказал, что он точно есть на видео за 18 июля, а вот за 17 июля – где-то есть, а где-то не он.

Также камера показала возможный момент убийства. По крайней мере, слышен звук, похожий на выстрел, а перед тем видно парня в очках и панаме.

Возможный момент убийства Фарион: смотрите видео

Но адвокаты обратили внимание, что порой трудно идентифицировать человека только по одежде. Например, на одном из кадров видно идентичных лиц.



Два парня в похожей одежде – не ясно, кто из них Зинченко / Фото Суспільне

Относительно вероятной встречи Зинченко и Фарион стороны высказались так:

"Ирина Фарион или лицо, похожее на нее, встретилась с этим лицом. Но я хочу обратить внимание на совсем другое. Лицо видело Ирину Фарион 17 числа, но никакого преступления не произошло", – сказал Зинченко.

"Это моя мама. Это платье есть дома у нас, и именно когда были похороны, у нас был выбор, какое платье ей выбрать. Также это бежевая сумка, которую она оставила на месте убийства. Это точно она. В инстаграме я нашла фотографию именно в этой суконке. Это она идет", – заявила София Особа.

Дочь Фарион и Вячеслав Зинченко комментируют записи с камер видеонаблюдения: смотрите видео

Заседание длилось 6 часов. Суд объявил перерыв до 25 июня.