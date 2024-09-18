Человек, который изменил Украину: какой вклад Георгия Гонгадзе в развитие нашего общества

Украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез 17 сентября 2000 года. Его тело нашли обезглавленным через 2 месяца в Таращанском лесу Киевской области, а заказчики этого ужасного преступления до сих пор не понесли наказания.

Программный директор премии Георгия Гонгадзе Влад Зинкевич рассказал 24 Каналу, что фигура Гонгадзе важна не только в контексте становления журналистики, но и всего украинского общества. Более того, она стала катализатором многих процессов внутри государства.

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Почему фигура Гонгадзе важна для Украины

О вкладе Георгия можно говорить очень много, ведь он сделал большой вклад в становление современной демократической Украины.

Георгий – это человек, но также и явление, которое повлияло на трансформацию Украины. Это один из элементов, который помог нам оторваться от России, который до сих пор влияет на нашу деколонизацию,

– отметил Влад Зинкевич.

Убийство Гонгадзе стало катализатором протестных движений независимой Украины. Начались первые масштабные, всеукраинские акции протеста. Фактически они стали зарождением для будущей Оранжевой революции и Революции Достоинства.

К тому же Гонгадзе – один из первых журналистов-расследователей. В том, что сегодня украинские расследователи работают, производят свои материалы есть его большая заслуга.

Он один из первых документировал военные преступления во время войны в Грузии в 1990-ых годах. А сегодня мы видим, как необходимость этих кейсов трансформировалась и легла на современную Украину,

– добавил Зинкевич.

Фигуру Гонгадзе можно поставить в один ряд с шестидесятниками, диссидентами. Сейчас в обществе есть большой запрос на то, чтобы понять кем мы были, кем есть и кем должны быть. Поэтому украинцы должны глубже знакомиться с жизнью и деятельностью Гонгадзе, чтобы точно знать куда двигаться дальше.

Как изменилась журналистика после гибели Гонгадзе

Мы можем говорить о прогрессе в освещении тем, свободе слова и вообще в журналистике как важном инструменте, особенно во времени полномасштабного вторжения.

Я впервые "зашел в профессию" в 2010 – 2014 годы. Помню, что видел очень испуганных, осторожных коллег, которые вроде бы хотели экспериментировать, говорить громко, открыто, но пользовались правилом "семь раз отмерь и один раз скажи",

– подчеркнул Влад Зинкевич.

Хотя тогда уже был опыт Оранжевой революции, начиналась Революция Достоинства, но мощное давление продолжалось вплоть до того периода.

"Помню первые годы работы на областных государственных медиа, еще до реформы Общественного вещания, я впервые стал свидетелем моментов, которые не соответствовали стандартам о свободе слова и ценностях", – добавил Зинкевич.

С момента убийства Георгия Гонгадзе прошло 24 года. Это относительно небольшой промежуток времени, но существенный прогресс в сфере журналистики очевиден. Украина ориентируется на демократические мировые медиа. Мы наконец разорвали отношения с Россией, а профессиональное журналистское сообщество может генерировать расследования, месседжи, апеллировать к Западу.

Все это и отличает нас от России, поэтому нам важно помнить о таких людях, как Георгий Гонгадзе. Вместе с командой премии имени Гогадзе мы стараемся поддерживать профессиональных журналистов и беречь память не только о Георгии, но и обо всех погибших украинских и иностранных журналистах,

– подытожил программный директор премии.