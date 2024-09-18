Програмний директор премії Георгія Гонгадзе Влад Зінкевич розповів 24 Каналу, що постать Гонгадзе важлива не лише в контексті становлення журналістики, але й всього українського суспільства. Ба більше, вона стала каталізатором багатьох процесів всередині держави.

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Чому постать Гонгадзе важлива для України

Про внесок Георгія можна говорити дуже багато, адже він зробив великий вклад у становлення сучасної демократичної України.

Георгій – це людина, але також і явище, яке вплинуло на трансформацію України. Це один з елементів, який допоміг нам відірватися від Росії, який досі впливає на нашу деколонізацію,

– зауважив Влад Зінкевич.

Вбивство Гонгадзе стало каталізатором протестних рухів незалежної України. Почалися перші масштабні, всеукраїнські акції протесту. Фактично вони стали зародженням для майбутньої Помаранчевої революції та Революції Гідності.

До того ж Гонгадзе – один з перших журналістів-розслідувачів. У тому, що сьогодні українські розслідувачі працюють, продукують свої матеріали є його велика заслуга.

Він один з перших документував воєнні злочини під час війни в Грузії в 1990-их роках. А сьогодні ми бачимо, як необхідність цих кейсів трансформувалася і лягла на сучасну Україну,

– додав Зінкевич.

Постать Гонгадзе можна поставити в один ряд з шістдесятниками, дисидентами. Зараз у суспільстві є великий запит на те, щоб зрозуміти ким ми були, ким є та ким маємо бути. Тому українці мають глибше знайомитися з життям та діяльністю Гонгадзе, щоб точно знати куди рухатись далі.

Як змінилася журналістика після загибелі Гонгадзе

Ми можемо говорити про прогрес у висвітленні тем, свободі слова і загалом у журналістиці як важливому інструменті, особливо в часі повномасштабного вторгнення.

Я вперше "зайшов у професію" у 2010 – 2014 роки. Пригадую, що бачив дуже зляканих, обережних колег, які начебто хотіли експериментувати, говорити голосно, відкрито, але послуговувалися правилом "сім разів відміряй і один раз скажи",

– підкреслив Влад Зінкевич.

Хоча тоді вже був досвід Помаранчевої революції, починалася Революція Гідності, але потужний тиск продовжувався аж до того періоду.

"Пам'ятаю перші роки роботи на обласних державних медіа, ще до реформи Суспільного мовлення, я вперше став свідком моментів, які не відповідали стандартам про свободу слова та цінності", – додав Зінкевич.

З моменту вбивства Георгія Гонгадзе пройшло 24 року. Це відносно невеликий проміжок часу, але суттєвий прогрес у сфері журналістики є очевидним. Україна орієнтується на демократичні світові медіа. Ми нарешті розірвали стосунки з Росією, а професійна журналістська спільнота може генерувати розслідування, меседжі, апелювати до Заходу.

Все це і відрізняє нас від Росії, тому нам важливо пам'ятати про таких людей, як Георгій Гонгадзе. Разом з командою премії імені Гогадзе ми намагаємося підтримувати професійних журналістів і берегти пам'ять не тільки про Георгія, а й про всіх загиблих українських та іноземних журналістів,

– підсумував програмний директор премії.