Убийство гражданского на Донбассе: Россия отказалась от заседания ТКГ

Снаряд пророссийских боевиков убил пожилого жителя Новоселовки-2. Поэтому украинская делегация созвала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы.

Однако российская сторона отказалась заседать по этому вопросу. Жизнь мирных жителей Донбасса их особо не беспокоит.

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Что известно об убийстве гражданского

Утром 11 августа российские наемники обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и жилые дома в Новоселовке-2. Вследствие враждебных действий один наш защитник получил ранения. В то же время 86-летний местный житель погиб в собственном дворе. Его тело с многочисленными осколочными ранениями нашла жена.

Заметим, взрыв снарядов повредил также соседние здания.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил и обычаев введения войны. Кроме того, о преступлениях боевиков сообщили Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Жена рассказала детали смертельных обстрелов

Снаряды прилетели около 6:00 утра. Супруги как раз возвращались с огорода. По словам женщины, ее муж погиб мгновенно, ведь один осколок попал ему в голову.

Оккупанты не первый раз обстреляли этот двор. На нем до сих пор лежит мина, прилетевшая 5 лет назад. Местные жители признаются, что очень испуганы. Ведь боевики выпустили по селу почти 2 десятка снарядов. Они полетели на огороды и дворы.

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