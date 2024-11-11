Россияне убили гражданского вблизи Селидово: Офис генпрокурора открыл дело

В понедельник, 11 ноября, в сети появилась информация, что россияне убили гражданского в оккупированном селе вблизи Селидово. Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Убийство гражданского в Покровском районе

Как пишет Офис генпрокурора, в одном из телеграмм-каналов опубликована информация о якобы убийстве гражданского представителями российской армии в Покровском районе. Вероятно, преступление враг совершил после захвата села Новоалексеевка, которое расположено вблизи Селидово.

На обнародованных фото зафиксирован труп мужчины, находящийся на дороге, рядом с разрушенными в результате боевых действий частными домами,

– пишут в прокуратуре.

Сейчас проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на проверку указанной информации, установление всех обстоятельств происшествия и идентификацию жертвы оккупантов.

К слову, 11 ноября волонтер Сергей Стерненко сообщил, что в Курской области россияне расстреляли двух безоружных пленных. Он показал видео военного преступления, на котором видно, что мужчины не оказывали никакого сопротивления.