Надо работать тихо, – основатель УБОП Украины о расследовании убийства Фарион

Вечером 19 июля состоялось покушение на жизнь Ирины Фарион. Ее госпитализировали в больницу с тяжелым ранением в голову, однако, к сожалению, спасти не удалось. Сейчас идет следствие по этому убийству.

Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур рассказал 24 каналу, что это было заказное убийство. Он отметил, что, несмотря на разное отношение в Украине к Ирине Фарион, она является украинкой, которая жила в цивилизованном государстве, поэтому это преступление обязательно должно быть раскрыто.

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Работа правоохранительных органов

По словам Валерия Кура, найти виновных является не только задачей Министерства внутренних дел, но и руководство государства должно показать, что мы развитое государство, в котором наказывают за такие преступления.

Я думаю, что сейчас в Украине украинцам не стоит расшатывать общество. Наши бойцы борются за нас на поле боя. Владимир Путин уже понял, что у него не получится выиграть – он будет вредить, поэтому плохих новостей может быть больше, но мы должны выдержать это,

– сказал руководитель Управления криминальной разведки.

В соцсетях распространяются фото вероятного убийцы Ирины Фарион. Валерий Кур заметил, когда работают спецслужбы России то они могут использовать любого для своих преступных планов.

Я считаю, что следствие должно быть тайным – надо работать тихо, ведь это техническая агентурная работа. Надо довериться руководству Министерства внутренних дел и другим службам, в обязанности которых входит расследовать это убийство,

– подчеркнул он.

Основатель УБОП добавил, что общество не будет довольным, если такие преступления останутся нераскрытыми.