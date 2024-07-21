Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур розповів 24 Каналу, що це було замовне вбивство. Він зазначив, що, попри різне ставлення в Україні до Ірини Фаріон, вона є українкою, яка жила у цивілізованій державі, тому цей злочин обов'язково має бути розкритим.

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Робота правоохоронних органів

За словами Валерія Кура, знайти винних є не лише завданням Міністерства внутрішніх справ, але й керівництво держави має показати, що ми розвинена держава, у якій карають за такі злочини.

Я думаю, що зараз в Україні українцям не варто розхитувати суспільство. Наші бійці борються за нас на полі бою. Владімір Путін вже зрозумів, що у нього не вийде виграти – він буде шкодити, тому поганих новин може бути більше, але ми повинні витримати це,

– сказав керівник Управління кримінальної розвідки.

У соцмережах ширяться фото ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Валерій Кур зауважив, коли працюють спецслужби Росії то вони можуть використати будь-кого для своїх злочинних планів.

Я вважаю, що слідство має бути таємним – треба працювати тихо, адже це технічна агентурна робота. Треба довіритись керівництву Міністерства внутрішніх справ та іншим службам, в обов'язки яких входить розслідувати це вбивство,

– наголосив він.

Засновник УБОЗ додав, що суспільство не буде задоволеним, якщо такі злочини залишаться нерозкритими.