Суд продлил арест подозреваемому в убийстве Ирины Фарион до 4 августа

Во Львове суд продлил содержание под стражей Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион. Мера пресечения будет действовать до 4 августа – без права на залог.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное. В Шевченковском районном суде Львова 5 июня продлили меру пресечения Вячеславу Зинченко – подозреваемому в резонансном убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион.

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Арест подозреваемого в убийстве Фарион продлили до августа

Парень будет оставаться под арестом до 4 августа 2025 года.

Прокурор Дмитрий Петлеваный призвал суд оставить Зинченко под стражей еще на 60 суток без права на залог. В свою очередь, адвокат подозреваемого Игорь Сулима просил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд после совещательной комнаты удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Зинченко привезли на заседание в бронежилете и шлеме. Во время короткого общения с журналистами он заявил, что "чувствует себя прекрасно".

Напомним, нападение на Ирину Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный выстрелил в нее прямо на улице и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Подозреваемого в убийстве задержали 25 июля в Днепре. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко.

Впоследствии прокуратура переквалифицировала дело: вместо "умышленного убийства" речь идет об убийстве, совершенное по мотивам национальной нетерпимости и в связи с выполнением общественного долга, а также – о незаконном обращении с оружием.

Ирина Фарион была языковедом, профессором, народным депутатом VII созыва, языковой активисткой и публицисткой.