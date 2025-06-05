Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне. У Шевченківському районному суді Львова 5 червня продовжили запобіжний захід В’ячеславу Зінченку – підозрюваному у резонансному вбивстві мовознавці й громадської діячки Ірини Фаріон.

Читайте також Вбивство Фаріон: на суді показали, як Зінченко прибув на вокзал Львова

Арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон продовжили до серпня

Хлопець залишатиметься під арештом до 4 серпня 2025 року.

Прокурор Дмитро Петльований закликав суд залишити Зінченка під вартою ще на 60 діб без права на заставу. У свою чергу, адвокат підозрюваного Ігор Сулима просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Проте суд після нарадчої кімнати задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Зінченка привезли на засідання у бронежилеті та шоломі. Під час короткого спілкування з журналістами він заявив, що "почувається чудово".

Нагадаємо, напад на Ірину Фаріон стався 19 липня 2024 року у Львові. Невідомий вистрілив у неї просто на вулиці та втік. Від отриманих поранень жінка померла в лікарні. Підозрюваного у вбивстві затримали 25 липня в Дніпрі. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко.

Згодом прокуратура перекваліфікувала справу: замість "умисного вбивства" йдеться про вбивство, вчинене з мотивів національної нетерпимості та у зв’язку з виконанням громадського обов’язку, а також – про незаконне поводження зі зброєю.

Ірина Фаріон була мовознавицею, професоркою, народною депутаткою VII скликання, мовною активісткою та публіцисткою.