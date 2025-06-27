У подозреваемого в убийстве Фарион нашли досье на Стерненко и Филатова: что говорят в полиции
- У подозреваемого в убийстве Ирины Фарион нашли досье на нескольких известных украинцев, включая Сергея Стерненко и мэра Днепра Бориса Филатова, собраны из открытых источников.
- Полиция заявила, что нет доказательств подготовки новых преступлений, но Филатов выразил обеспокоенность относительно безопасности и подал запрос в МВД для получения объяснений.
У подозреваемого в убийстве Ирины Фарион нашли досье на еще нескольких известных украинцев, в частности на Сергея Стерненко и мэра Днепра Бориса Филатова. В полиции заверили, что данные собирал из открытых источников, а доказательств подготовки новых преступлений нет.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Нацполицию Украины. У подозреваемого в убийстве Ирины Фарион обнаружили досье не только на нее, но и на еще нескольких украинцев, в частности, городского голову Днепра Бориса Филатова и активиста Сергея Стерненко.
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В деле об убийстве Фарион всплыли файлы на Филатова и Стерненко
В Нацполиции заявили, что информация, которую подозреваемый собирал из открытых источников, не свидетельствует о подготовке новых преступлений. Сам Филатов обратился с официальным запросом в МВД, требуя объяснений.
Нацполиция уточнила, что во время досудебного расследования содержимое телефона Вячеслава Зинченко было тщательно изучено, а все файлы и поисковые запросы – обработаны.
По данным правоохранителей, подозреваемый получил информацию из открытых источников, а доказательств подготовки нападений или покушений против Филатова или Стерненко не обнаружили.
Впрочем, Борис Филатов обнародовал официальное обращение к министру внутренних дел Игорю Клименко, в котором напомнил о подозрительных событиях вокруг себя и покушении на Сергея Стерненко. Мэр Днепра заявил, что узнал о досье только из новостей и до сих пор не получил ни одного предупреждения от правоохранителей, хотя эта информация, по его словам, составляет реальную угрозу жизни.
Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, которые присутствовали во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в чьи обязанности входят профилактика и предотвращение преступлений?
– говорится в обращении Филатова.
Ранее стало известно, что в облачном хранилище телефона Зинченко нашли PDF-файлы с личными данными не только Фарион, но и других граждан Украины.