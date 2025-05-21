Убийство экс-советника Януковича Портнова в Испании: все, что известно

В Мадриде возле одной из школ 21 мая убили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Полиция расследует событие, в частности причины убийства и кто мог быть киллером. Известно, что экс-чиновника застрелили из огнестрельного оружия.

Ранее Андрей Портнов сбежал из Украины после подозрения в государственной измене. Как оказалось, последнее время он проживал в Мадриде, недалеко от места, где его убили. Все, что известно о ликвидации сторонника Януковича, читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об убийстве Портнова в Мадриде