Ссора из-за русской музыки закончилась убийством: двум братьям сообщили о подозрениях
- В Киеве двое братьев из Ивано-Франковской области убили 29-летнего мужчину из-за конфликта относительно прослушивания русской музыки.
- Братьям объявили подозрения в умышленном убийстве, им грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
- Потерпевший получил более 20 ударов ножом и металлической кастрюлей в область груди, спины и лица, от которых погиб на месте.
В Киеве двое братьев из Ивано-Франковской области жестоко убили 29-летнего мужчину. Между ними возник конфликт относительно русской музыки. Правоохранители задержали подозреваемых.
Обоим мужчинам объявили подозрения в умышленном убийстве, сейчас они находятся под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева и Киевскую городскую прокуратуру.
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Как между мужчинами возник конфликт
Новые знакомые вместе распивали алкоголь. В прокуратуре сообщили, что причиной ссоры между участниками конфликта стало то, что подозреваемые во время застолья в квартире хотели слушать русскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить.
Во время конфликта один из братьев нанес ему несколько ударов ножом, а другой после того, как раненый мужчина упал на пол, ударил несколько раз по голове кастрюлей. В результате полученных травм 29-летний мужчина скончался,
– говорится в сообщении.
О преступлении в полицию сообщил один из злоумышленников. Правоохранители уточнили, что в разгар ссоры братья ножом и металлической кастрюлей нанесли потерпевшему более 20 ударов в область груди, спины и лица, от которых он погиб на месте происшествия.
Подозреваемым, двум братьям 21 и 22 лет, объявили о подозрении по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Напомним, недавно на окраине Ивано-Франковска, вблизи Вовчинецких холмов правоохранители обнаружили тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. К убийству местного жителя, вероятно, причастны подростки.