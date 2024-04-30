Спешил жить, хотел многое успеть: каким был юноша, убитый на фуникулере

Убийство 16-летнего Максима Матерухина всколыхнуло всю Украину. Его жизнь забрали во время поездки в киевском фуникулере.

Трагедия всколыхнула всю Украину. В убийстве подозревают экс-работника Управления государственной охраны Украины. Родной дядя юноши рассказал о том, каким был Максим: что любил, чем увлекался и какие мечты имел.

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Так, по словам дяди, парень был очень сочувственный и отзывчивый. Всегда был готов помочь.

Макс был очень отзывчивый, когда у меня случилась проблема с глазами и я мог ослепнуть, нужны были деньги на операцию, то он, на тот момент 12-летний мальчик, плел из резиночек браслеты, продавал их, собрал 150 гривен и принес мне на операцию,

– вспомнил мужчина.

Юноша яростно любил футбол

Максим был спортсменом: в первом классе Макс ходил на тхэквондо. И перестал им заниматься, потому что сказал, что там может сделать больно другим, "а он не хочет бить людей".

Затем парень увлекся футболом, который впоследствии стал самым важным в жизни. Дядя рассказал, что летом с футбольным клубом должен был в высшую лигу вступать. Говорил: "Стану футболистом, прославлю Украину".

Дядя вспоминает, что у Максима не было подросткового периода, он был открыт с родными.

"У него не было никаких секретов. Он не держался за материальные блага, деньги не были основным стимулом в его жизни. Но он хотел сам уже зарабатывать на свои нужды, чтобы покупать девушке цветы, вкусности или подарки", – рассказывает мужчина.

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Макс сохранял в себе позитив

Даже во время тревог в бомбоубежище он с друзьями снимали мотивирующие ролики, вспомнил дядя.

"Племянник очень любил животных. Во время войны купил хомяка, которого назвал Степа. Макс как учился или за компьютером сидел, тот все время у малого на шее. У него есть попугай и собака. Были... Животные есть, Макса нет...", – добавляет он.

Дядя предположил, что триггером к убийству мог стать рост Максима, ведь юноша был очень высоким – 1,93 метра. Мол, нападающий мог подумать, что Макс старший.

Убийство подростка на фуникулере: главное