Спешил жить, хотел многое успеть: каким был юноша, убитый на фуникулере
Источник:"РБК-Украина"
Убийство 16-летнего Максима Матерухина всколыхнуло всю Украину. Его жизнь забрали во время поездки в киевском фуникулере.
Трагедия всколыхнула всю Украину. В убийстве подозревают экс-работника Управления государственной охраны Украины. Родной дядя юноши рассказал о том, каким был Максим: что любил, чем увлекался и какие мечты имел.
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Так, по словам дяди, парень был очень сочувственный и отзывчивый. Всегда был готов помочь.
Макс был очень отзывчивый, когда у меня случилась проблема с глазами и я мог ослепнуть, нужны были деньги на операцию, то он, на тот момент 12-летний мальчик, плел из резиночек браслеты, продавал их, собрал 150 гривен и принес мне на операцию,
– вспомнил мужчина.
Юноша яростно любил футбол
Максим был спортсменом: в первом классе Макс ходил на тхэквондо. И перестал им заниматься, потому что сказал, что там может сделать больно другим, "а он не хочет бить людей".
Затем парень увлекся футболом, который впоследствии стал самым важным в жизни. Дядя рассказал, что летом с футбольным клубом должен был в высшую лигу вступать. Говорил: "Стану футболистом, прославлю Украину".
Дядя вспоминает, что у Максима не было подросткового периода, он был открыт с родными.
"У него не было никаких секретов. Он не держался за материальные блага, деньги не были основным стимулом в его жизни. Но он хотел сам уже зарабатывать на свои нужды, чтобы покупать девушке цветы, вкусности или подарки", – рассказывает мужчина.
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Макс сохранял в себе позитив
Даже во время тревог в бомбоубежище он с друзьями снимали мотивирующие ролики, вспомнил дядя.
"Племянник очень любил животных. Во время войны купил хомяка, которого назвал Степа. Макс как учился или за компьютером сидел, тот все время у малого на шее. У него есть попугай и собака. Были... Животные есть, Макса нет...", – добавляет он.
Дядя предположил, что триггером к убийству мог стать рост Максима, ведь юноша был очень высоким – 1,93 метра. Мол, нападающий мог подумать, что Макс старший.
Убийство подростка на фуникулере: главное
- 7 апреля в Киеве на станции фуникулера произошел конфликт между 29-летним мужчиной и 16-летним Максимом Матерухиным. После выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка на стекло.
- Экспертиза обнаружила, что нападавший был пьян – в его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.
- Подозреваемого обвиняют по 155 статье – умышленное убийство. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
- Сейчас он находится в СИЗО.