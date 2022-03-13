Убийство оккупантами американского журналиста на Киевщине: начато расследование

В Ирпене Киевской области россияне убили американского военного журналиста Брента Рено. По факту убийства Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство.

Досудебное расследование проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В прокуратуре говорят, что 13 марта российские военные открыли огонь по машине с людьми.

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Рено получил ранение в голову

В результате обстрелов погиб 51-летний Брент Рено. Корреспондент, ранее сотрудничавший с The New York Times, получил огнестрельное ранение в голову.

Также во время обстрела был ранен еще один американский журналист. Его доставили в больницу.

Смотрите видео, как президент Зеленский посещал раненых военных:

В органах прокуратуры говорят, что делают все возможно, чтобы задокументировать военные преступления России и привлечь виновных к ответственности.