Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. У прокуратурі кажуть, що 13 березня російські військові відкрили вогонь по машині з людьми.

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Рено отримав поранення в голову

Внаслідок обстрілів загинув 51-річний Брент Рено. Кореспондент, який раніше співпрацював з The New York Times, отримав вогнепальне поранення в голову.

Також під час обстрілу було поранено ще одного американського журналіста. Його доправили до лікарні.

Зверніть увагу! В органах прокуратури кажуть, що роблять все можливе, аби задокументувати воєнні злочини Росії та притягнути винних до відповідальності.

Дивіться відео, як президент Зеленський відвідував поранених військових: