Обвиняемый в убийстве Парубия Сцельников в суде частично признал свою вину

Во Франковском районном суде Львова начали рассмотрение дела об убийстве народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Суд перешел к оглашению обвинительного акта.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Что происходит на суде по делу убийства Парубия?

Сначала заседание планировали посвятить ходатайству представителя потерпевших Юрия Зошия, который просил изменить способ обеспечения гражданского иска. Однако в начале слушания судья Александр Величко сообщил, что защита подала письменные возражения на это обращение.

Зоший отметил, что только получил копии документов и требует времени для ознакомления. Суд согласился и отложил рассмотрение ходатайства до следующего заседания.

После этого суд перешел к ключевому этапу – объявления обвинения Михаилу Сцельникову. Ему инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений, в частности государственную измену, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное обращение с оружием, а также публичные призывы к свержению власти и оправдание российской агрессии.

Сам обвиняемый частично признал вину: он согласился с обвинениями в убийстве, незаконном обороте оружия и призывах к смене власти. В то же время обвинения в государственной измене и оправдании агрессии России он отверг. По пункту о глорификации участников российской агрессии заявил, что в этом вопросе надо разбираться.

