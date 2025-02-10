Убийство пенсионера на АЗС Киева: преступника отправляют в психбольницу

В сентябре 2024 года на одной из АЗС Киева мужчина застрелил пенсионера. Злоумышленника направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Убийцу пенсионера отправили в психбольницу

Так, 10 февраля 2025 года в суд было направлено ходатайство о применении к подозреваемому в умышленном убийстве мужчины на АЗС принудительных мер медицинского характера.

Его направят в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением,

– уточнили в прокуратуре.

Правоохранители напомнили, что 18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, который собирался сесть в собственный автомобиль. После короткого диалога он выстрелил в голову владельца машины, забрал ключи от автомобиля, личные вещи и уехал с места преступления.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что 41-летний стрелок, как на момент совершения преступления, так и сейчас, не может осознавать свои действия и руководить ими. Оказалось, что с 2012 года злоумышленник периодически проходил лечение в учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь.