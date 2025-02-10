Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Вбивцю пенсіонера відправили до психлікарні

Так, 10 лютого 2025 року до суду було скеровано клопотання про застосування до підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка на АЗС примусових заходів медичного характеру.

Його направлять до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом,

– уточнили у прокуратурі.

Правоохоронці нагадали, що 18 вересня 2024 року на АЗС на Кільцевій дорозі чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який збирався сісти у власний автомобіль. Після короткого діалогу він вистрілив у голову власника машини, забрав ключі від автомобіля, особисті речі та поїхав з місця злочину.

Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що 41-річний стрілець, як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. Виявилося, що з 2012 року зловмисник періодично проходив лікування у закладах, де надають психіатричну допомогу.