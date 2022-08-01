На "Азовстали" изрезали карму россиянам, но кремлю показалось мало

"Азовсталь" изрезал карму россиянам на 100 лет наперед еще тогда. В Мариуполе. Когда была блокада. Но, видимо, россии этого показалось мало.

Они давно утратили какие-либо критерии, различия между миром по истине и миром по само/мнению (а, может, и не видели их изначально). И пошли дальше во "вметалливании" в преступления. Эта магма потом зальет огнем их самих. Ее уже не остановить.

По теме россия заранее подготовила могилы для погибших в Еленовке, – Bellingcat

Подлость россиян

Ну и показали свой изначальный замысел – хотели "азовцев" убить еще тогда, в Мариуполе, но не смогли, не получилось. Хотя всячески пытались – как вы помните, тогда со стороны россии в качестве варианта действий публично звучало даже возможное использование химического оружия.

И вот решили сейчас таким образом, подло, по принципу "а вы еще докажите, что это мы". Все, как всегда – "за спинами". "Вторая армия" она такая.

Важно Жестокий обстрел Еленовки: зачем россия устроила циничное военное преступление

Планы россии

Я очень сдержанно высказываюсь, потому что аккаунт и так под ограничениями (самое большое количество – как раз за посты о Мариуполе).

Происходящее – это сумерки. Которые россия, судя по всему, вообще хочет превратить в конец времен. Они давно дошли до формулировки Теннесси Уильямса, что "ад – это мы сами". Они давно его носят с собой.

Также по теме – Жена бойца Мариуполя прокомментировала теракте в Еленовке: смотрите видео