Президент Молдовы призвала провести международное расследование убийства украинских пленных. Майя Санду подчеркнула, что российская война против Украины является нарушением международного права.

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Санду призывает ужесточить санкции против россии

Майю Санду ошеломило то, что 29 июля произошло в Еленовке. Президент Молдовы подчеркнула, что именно россия убила украинских пленных, поэтому должна нести ответственность. Молдавский лидер предлагает ужесточить санкции против оккупантов.

Ошеломлена и напугана убийством россии украинских военнопленных в Еленовской исправительной колонии. Эта неоправданная война против Украины является грубым нарушением международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем действия россии и призываем к международному расследованию и применению санкций,

– подчеркнула Санду.

Реакция мира на убийство украинских военнопленных в Еленовке

Убийство украинских военнопленных, среди которых защитники "Азовстали", поразило весь мир. В ООН заявили, что шокированы произошедшим. Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд призвала россию прекратить войну, вывести войска и выполнять устав организации. В то же время постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд заявила, что россия фактически "подожгла Устав ООН".

На преступление россиян отреагировал и руководитель Европейской дипломатии Жозеп Боррель, осудивший действия российских оккупантов.

Международный Красный Крест, который был одним из гарантов жизни и здоровья наших воинов, предложил свою поддержку в эвакуации раненых после теракта в Еленовке, а также предоставил медицинское оборудование, средства защиты и материалы для судебно-медицинской экспертизы.

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