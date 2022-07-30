Президентка Молдови закликала провести міжнародне розслідування вбивства українських полонених. Майя Санду наголосила, що російська війна проти України є порушенням міжнародного права.

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Санду закликає посилити санкції проти росії

Майю Санду приголомшило те, що 29 липня сталося в Оленівці. Президентка Молдови наголосила, що саме росія вбила українських полонених, тому має нести відповідальність. Молдовська лідерка пропонує посилити санкції проти окупантів.

Приголомшена і нажахана вбивством росії українських військовополонених в Оленівській виправній колонії. Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо дії росії й закликаємо до міжнародного розслідування та застосування санкцій,

– наголосила Санду.

Реакція світу на вбивство українських військовополонених в Оленівці

Вбивство українських військовополонених, серед яких захисники "Азовсталі", вразило увесь світ. В ООН заявили, що шоковані тим, що сталося. Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд закликала росію припинити війну, вивести війська та виконувати статут організації. Водночас постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що росія фактично "підпалила Статут ООН".

На злочин росіян відреагував і керівник Європейської дипломатії Жозеп Боррель, який засудив дії російських окупантів.

Міжнародний Червоний Хрест, який був одним із гарантів життя та здоров'я наших воїнів, запропонував свою підтримку в евакуації поранених після теракту в Оленівці, а також надав медичне обладнання, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.

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