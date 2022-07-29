Похоже на подрыв изнутри, – Арестович указал вероятную версию убийства пленных в Оленовке

Массовое убийство пленных в оккупированной Оленовке 29 июля похоже на подрыв здания колонии изнутри. Вероятно, это сделали, чтобы скрыть убийства плененных украинцев, которых там содержали.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что такое мнение высказал не он, а специалисты, исследовавшие обнародованные материалы с места. Военный аналитик Олег Жданов также акцентировал на том, что россияне убивают украинский пленных целенаправленно.

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Что свидетельствует о взрыве изнутри в колонии Оленовки

Арестович сказал, что это событие предварительно похоже не на обстрел. Мол, это скорее попытка скрыть следы преступлений, совершавшихся внутри здания.

Сециалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Оленовки, говорят, что картина больше похожа на взрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.

– написал Арестович.

Он добавил, что одним из главных признаков этого является то, как выглядят тела погибших. "Люди здания не разбросаны, как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы к моменту начала пожара", – подытожил советник.

Главное об ударе россиян по колонии в Оленовке

В России заявили об ударе по колонии в Оленовке Донецкой области. Там находилось много украинских пленных. В частности, воины, которые были защитниками "Азовстали".

СМИ кремля указывают, что в общей сложности погибли 40 украинских военнопленных и еще 75 – получили ранения. Вину за происходящее пропагандисты врага пытаются переложить на Украину.

В Генеральном штабе ВСУ на это сразу отреагировали. Там опровергли причастность к обстрелу колонии. Там тоже акцентировали на том, что таким образом лишь пытаются скрыть пытки и расстрелы, которые производили там россияне.

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