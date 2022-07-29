Выполняли вагнеровцы: разведка назвала истинные причины убийства пленных в Оленовке

Массовое убийство пленных в колонии Оленовки – сознательная провокация со стороны оккупантов. К ее реализации были привлечены военные из российского ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщили в Главном управлении Разведки Минобороны. Там сообщили, что одной из причин теракта было желание скрыть хищение средств. Однако был также другой мотив убийства украинских пленников 29 июля.

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Каковы две основные цели преступления в Оленовке

Украинские разведчики установили, что 1 августа колонию должна была посетить комиссия из москвы. Ее члены планировали проверить расходы выделенных средств и условия содержания пленных.

Главная цель теракта – утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства,

– сообщили в ГУР.

Другой целью циничного преступления было то, что россия стремится увеличить социальное напряжение в Украине. "Учитывая большой общественный интерес к судьбе Героев "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть Защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине", – добавили в разведке.

Массовое убийство совершили вагнеровцы без согласования

Также, по данным проверенных источников разведки, операцией занималась частная военная кампания "Вагнера". Наемники действовали по личному указанию номинального владельца ЧВК – Евгения Пригожина.

Однако удалось установить, что этот безоговорочный акт терроризма был совершен без согласования с российским минобороны. Пока еще неизвестно, сообщали ли о подготовке "верхушке" кремля.

Главное об ударе россиян по колонии в Оленовке

россияне заявили, что от удара по колонии в Оленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Также, по их данным, 75 воинов получили ранения. Среди них были и защитники "Азовстали". Однако уже известно о 130 раненых.

В Генштабе ВСУ на это сразу отреагировали. Там отвергли обвинения оккупантов, что это якобы Украина обстреляла колонию. Также акцентировали, что россияне пытаются скрыть многочисленные пытки и расстрелы, которые они там совершали.

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