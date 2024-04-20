Убийство полицейского в Винницкой области: злоумышленники не военные 28 бригады
Источник:28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
В сети распространяют информацию, что мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, якобы военные 28 бригады. В 28 ОМБр опровергли эту информацию.
В сети распространяют информацию о том, что мужчины, которые напали на полицейских ночью 20 апреля, якобы в 28 отдельной механизированной бригаде. 28 ОМБР официально сообщили, что это фейк.
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Заявление ВСУ относительно расстрела полицейских в Винницкой области
В пресс-службе 28 ОМБР заявили, что злоумышленники не являются военнослужащими их бригады, а также призвали не распространять ложную информацию
Относительно трагического инцидента с гибелью полицейского, который произошел в селе Флорино Винницкой области сегодня ночью. Два человека, которых разыскивают – не являются военнослужащими 28 ОМБР. Не распространяйте ложную информацию,
– говорится в сообщении.
Впоследствии в Силах обороны Юга отметили, что командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, которые подозреваются в совершении преступления.
Защитники добавили, что подозреваемые в совершении преступления лица уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
Искренне сочувствуем семье погибшего полицейского. Это тяжелая потеря и виновные обязательно должны понести наказание ... Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просим всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить правоохранительные органы,
– сообщили в Силах обороны.
Что известно об убийстве полицейского в Винницкой области
- Около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области правоохранители остановили авто с двумя мужчинами для проверки документов. Во время общения с правоохранителями они расстреляли сотрудника полиции и ранили его напарника.
- В нацполиции сообщили, что погибший полицейский – 20-летний Максим Зарецкий.
- На видео с бодикамер видно, что правоохранители общались вежливо – продолжалась обычная проверка. Полицейские попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике. Нападавшие делали вид, что ищут нож, чтобы открыть ящик, а потом внезапно совершили нападение с применением оружия.
- Известно, что по факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Убийцам грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.