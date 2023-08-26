В СМИ появилось имя предполагаемого организатора убийства Пригожина: это известный русский шпион

К организации убийства Евгения Пригожина может быть причастен руководитель подразделения русской военной разведки. Именно он устроил отравление семьи Скрипачей "Новичком".

Речь об Андрее Аверьянове, пишет британский портал со ссылкой на источники в разведке Великобритании и Украины. Разведчики рассматривают разные версии организации убийства предводителя вагнеровцев.

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Каким образом может быть причастен шпион

Отмечают, что Андрей Аверьянов руководил операцией по замене вагнеровцев в странах Африки на 20 тысяч российских военных и имел "давнюю рознь" с Пригожиным.

имя Аверьянова – не единственное, которое фигурирует в обсуждениях разведки в связи с вероятной смертью предводителя "вагнеровцев".

Собеседник также отметил, что украинские спецслужбы тоже проверяют версию о причастности Аверьянова к взрыву на самолете, где, вероятно, был Пригожин.

Ранее расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание на то, что во время встречи российского диктатора Путина с африканскими лидерами в начале августа Аверьянов стоял рядом с ним, и российский диктатор представил его как "человека, отвечающего за безопасность на вашем континенте".

Кто такой Аверьянов

Андрей Аверьянов возглавляет подразделение 29155 Главного управления российского генштаба (ГРУ) – российской военной разведки. По данным Bellingcat, именно это подразделение связано с многочисленными убийствами, в том числе отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Это подразделение фигурирует в расследовании подрыва состава боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, покушением на убийство болгарского торговца оружием в 2015 году, кампании по дестабилизации в Молдове, неудачной попытки переворота в Черногории в 2016 году