В ОАЭ убили раввина: Израиль подозревает Иран

Было найдено тело раввина Цви Когана, который исчез 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Израиль подозревает в убийстве Иран.

Подозревают также трех граждан Узбекистана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об убийстве раввина

Раввин Цви Коган, который также имел молдавское гражданство, исчез в Дубае 21 ноября, вероятно, став жертвой похищения. Его тело нашли в воскресенье 24 ноября.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала этот инцидент "зверским антисемитским террористическим инцидентом".

Государство Израиль использует все имеющиеся у него средства, чтобы привлечь к ответственности убийц Когана и тех, кто отправил их,

– сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

МВД ОАЭ подтвердило, что получило заявление об исчезновении от семьи Когана, но указало только на его молдавское гражданство, не упоминая израильское.

Бывший руководитель контрразведки "Моссада" Одед Айлам заявил, что к убийству могут быть причастны иранские силы.

По данным The Telegraph, правоохранители ОАЭ подозревают в преступлении трех граждан Узбекистана. Между тем источники издания Ynet сообщают, что подозреваемые сбежали в Турцию.

Раввин Цви Коган представлял религиозное движение хасидов "Хабад", имел гражданства Израиля и Молдовы. Он занимался распространением иудаизма в регионе, основал первый еврейский образовательный центр в ОАЭ и работал над доступностью кошерной пищи.

Этот трагический случай произошел на фоне улучшения отношений между ОАЭ и Израилем. В 2020 году ОАЭ дипломатически признали Израиль.