Підозрюють також трьох громадян Узбекистану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Чоловік відкрив стрілянину біля посольства Ізраїлю в Йорданії

Що відомо про вбивство рабина

Рабин Цві Коган, який також мав молдовське громадянство, зник у Дубаї 21 листопада, ймовірно, ставши жертвою викрадення. Його тіло знайшли у неділю 24 листопада.

Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху назвала цей інцидент "звірським антисемітським терористичним інцидентом".

Держава Ізраїль використає всі наявні у нього засоби, щоб притягнути до відповідальності вбивць Когана та тих, хто відправив їх,

– сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

МВС ОАЕ підтвердило, що отримало заяву про зникнення від сім’ї Когана, але вказало лише на його молдовське громадянство, не згадуючи ізраїльське.

Колишній керівник контррозвідки "Моссаду" Одед Айлам заявив, що до вбивства можуть бути причетні іранські сили.

За даними The Telegraph, правоохоронці ОАЕ підозрюють у злочині трьох громадян Узбекистану. Тим часом джерела видання Ynet повідомляють, що підозрювані втекли до Туреччини.

Рабин Цві Коган представляв релігійний рух хасидів "Хабад", мав громадянства Ізраїлю та Молдови. Він займався поширенням юдаїзму в регіоні, заснував перший єврейський освітній центр в ОАЕ та працював над доступністю кошерної їжі.

Цей трагічний випадок стався на тлі покращення відносин між ОАЕ та Ізраїлем. У 2020 році ОАЕ дипломатично визнали Ізраїль.