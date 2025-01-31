Женщину с Полтавщины подозревают в убийстве собственного ребенка: младенец умер из-за асфиксии

Жительницу Миргородского района Полтавской области подозревают в умышленном убийстве ее новорожденного ребенка. 34-летней женщине уже избирают меру пресечения.

Речь идет о домашнем аресте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

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Что известно следствию

По данным следствия, утром 31 января женщина родила мальчика дома. После родов она накрыла младенца мокрой одеждой, что ограничило доступ воздуха. По врачебному свидетельству, причина смерти ребенка – асфиксия.

Установлено, что женщина является многодетной матерью и не состояла на учете в связи с беременностью. На момент родов она имела возможность обратиться в медицинское учреждение, но сознательно этого не сделала.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Миргородского районного отдела полиции в Полтавской области.

Важно! Человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в одной из квартир Одессы правоохранители обнаружили тело младенца в морозильной камере. По факту умышленного убийства начали уголовное производство. По данным полиции, мальчик со старшей на год сестренкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.