В Нидерландах задержали украинца после нападения с ножом на ресторатора

Полиция Нидерландов задержала украинца за вооруженное нападение на человека в провинции Северный Брабант. Правоохранители подозревают его в совершении еще одного преступления.

Подробности дела сообщает издание Omroep Brabant.

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Что известно об убийстве в Нидерландах?

В городе Бест разгорелся криминальный скандал с участием 42-летнего гражданина Украины. Его арестовали за нападение с холодным оружием на местного ресторатора Яна Верховена 10 апреля 2026 года. Владелец заведения получил ножевые ранения.

Бойцы группы быстрого реагирования в тот же день арестовали подозреваемого в соседнем селе Мидделбеерс. Правоохранители также предъявили ему подозрение по делу двухлетней давности, связанному с исчезновением 36-летнего Марка Яскульского из Дронтена, которого в последний раз видели 15 апреля 2024 года.

Нидерландские СМИ сообщают, что перед исчезновением Яскульский должен был пойти на свидание, организованное через гей-приложение для знакомств Grindr. Впоследствии его велосипед обнаружили в воде, однако тело мужчины так и не нашли. Следствие официально квалифицирует это дело как насильственное преступление.

Что говорят соседи?

Подозреваемый переехал в арендованный дом в городе Мидделбеерс летом 2024 года. Соседи говорят, что с первого дня его появления их жизнь превратилась в кошмар. Мужчина не владел ни нидерландским, ни английским языками, не желал мирно урегулировать конфликты.

Злоумышленник прокалывал шины автомобилей, поджигал мусорные баки и занимался вандализмом в общественных местах. Когда один из пострадавших соседей написал заявление в полицию, подозреваемый начал ночью стучать мужчине в дверь. По словам жертвы, это психологическое давление довело его до нервного срыва, из-за чего он был вынужден обратиться за психологической помощью.

Местные власти ничего не могли сделать, поэтому ситуация долгое время оставалась безвыходной. Муниципалитет и социальные службы знали о проблемном жителе и неоднократно пытались предложить ему поддержку и психологическую помощь, однако больше ничего не делали для решения проблемы.

Жители Мидделбеерса признаются, что боятся возвращения мужчины. Правоохранители заявили, что это вряд ли станет возможным в ближайшем будущем из-за подозрений по двум делам.