Уже знаем, кто это устроил, – Пономарев о ликвидации Татарского

Накануне в Санкт-Петербурге был ликвидирован пропагандист Владлен Татарский. Традиционно, россияне обвиняют в этом украинские спецслужбы.

Впрочем, уже четко известно, кто является автором действа и как это было спланировано. Пока нет официального заявления от группы, которая организовала эту акцию, поэтому нужно немного подождать. Об этом на эксклюзивном стриме 24 Канала сказал российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.

К теме Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало

Настоящая партизанская акция

Как отмечает Пономарев, для российских спецслужб очень унизительно, что существуют российские партизаны, что они не могут их контролировать, что они могут совершать такие нападения. Это произошло в специальном месте для Владимира Путина, рядом с головным офисом Евгения Пригожина. Ожидалось, что главарь ЧВК "Вагнер" также посетит это мероприятие.

Конечно, им проще говорить, что это спецслужбы других стран – Украины, ЦРУ, "Моссад" или кто-либо другой,

– отмечает оппозиционер.

Интересно, что даже оппозиционеры сомневаются, что расправу совершила российская группа. Речь идет, в частности, о заявлениях фонда Навального.

На самом деле очень грустно, потому что даже они не верят в то, что российские граждане могут оказывать настоящее сопротивление режиму,

– говорит Пономарев.

Предполагают, что к убийству причастны Игорь Сечин и Николай Патрушев. По мнению оппозиционера, подобные версии рассматривать не стоит. "Это настоящая партизанская акция. Она сделана не профессионалами, а людьми, которые хотели отомстить и прислать такой месседж российской элите, что она вся в опасности", – акцентирует он.

Стоит вспомнить историю с подрывом авто, в котором находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина. Внутри России также зафиксировано немало инцидентов разного характера – подпалы военкоматов, атаки железной дороги и нападениям на активистов.

Пономарев о ликвидации Татарского: смотрите видео

Реакция сети