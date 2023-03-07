"Слава Украине" стал одним из топ-трендов в твиттере после флешмоба, запущенного украинцами
Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного. Его последними словами были "Слава Украине". И они дали начало флешмобу, попавшему в топ-тренды твиттера.
Слова Степана Бандеры в очередной раз стали пророческими. К сожалению, на этот раз лозунг "Слава Украине" сопровождается жуткой казнью нашего защитника, передает 24 Канал. Его россияне расстреляли за то, что он любил и защищал родную землю.
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Десятки тысяч твитов
Если заглянуть в тренды социальной сети твиттер, то их возглавляет лозунг Слава Украина. Сообщений, содержащих эти слова, насчитывают вот уже более 64,7 тысячи по состоянию на 23:45 6 марта. И эта цифра с каждой минутой только растет.
Также популярны слова Glory To Ukraine (перевод лозунга "Слава Украине" на английском языке). Более 26 тысяч твитов с использованием слова Bandera опубликовали в сети.
Тег Слава Украине набирает популярность / Скриншот
Очень жаль, что этот флешмоб завирусился после смерти украинского военного. Скорее после жуткого зверства, которое совершили российские захватчики.
Что известно об убийстве защитника Украины
- Жуткое видео с убийством украинского военнопленного облетело сеть 6 марта. Безоружный защитник докуривал последнюю в своей жизни сигарету и сказал слова "Слава Украине". К сожалению, после этого его цинично расстреляли.
- По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, это нарушение Женевской конвенции. Ведь российские бойцы расстреляли попавшего к ним в плен украинского военного. Он уже разослал видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что человека убили только за то, что он – украинец. Глава министерства призвал Международный уголовный суд найти и привлечь к ответственности виновных в преступлении.
- Игорь Лачен и Сергей Стерненко обратились к пользователям сети. Их они призывали распространять этот ролик. Таким образом, удастся привлечь максимум внимания мирового сообщества к ужасам военного преступления.
- Социальными сетями активно распространяется флешмоб "Слава Украине". В нем каждый украинец демонстрирует свою позицию, а также напоминает, за что оккупанты пришли нас убивать.