"Слава Украине" стал одним из топ-трендов в твиттере после флешмоба, запущенного украинцами

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного. Его последними словами были "Слава Украине". И они дали начало флешмобу, попавшему в топ-тренды твиттера.

Слова Степана Бандеры в очередной раз стали пророческими. К сожалению, на этот раз лозунг "Слава Украине" сопровождается жуткой казнью нашего защитника, передает 24 Канал. Его россияне расстреляли за то, что он любил и защищал родную землю.

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Десятки тысяч твитов

Если заглянуть в тренды социальной сети твиттер, то их возглавляет лозунг Слава Украина. Сообщений, содержащих эти слова, насчитывают вот уже более 64,7 тысячи по состоянию на 23:45 6 марта. И эта цифра с каждой минутой только растет.

Также популярны слова Glory To Ukraine (перевод лозунга "Слава Украине" на английском языке). Более 26 тысяч твитов с использованием слова Bandera опубликовали в сети.



Тег Слава Украине набирает популярность / Скриншот

Очень жаль, что этот флешмоб завирусился после смерти украинского военного. Скорее после жуткого зверства, которое совершили российские захватчики.

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