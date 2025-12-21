В соцсетях писали, что 12-летняя украинка убила 11-летнюю девочку в Польше: правда ли это

15 декабря в городе Еленя-Гура обнаружили тело 11-летней девочки. Его нашли возле школы, где учился ребенок. В сети распространили информацию, что в убийстве подозревают 12-летнюю украинку.

Незадолго до того, как стало известно об убийстве, в полицию поступило сообщение о драке двух девочек, передает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Смотрите также В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик: местные власти сделали заявление

Причастна ли украинка к убийству 11-летней девочки в Польше?

На теле погибшей были заметны ранения, нанесенные острым предметом. В ходе расследования было установлено, что к убийству может быть причастна 12-летняя ученица той же школы.

Семейный суд разрешил задержать девочку, а полиция изъяла нож, который мог быть использован в нападении.

В полиции говорят, что девушки не были подругами, однако знали друг друга в лицо.

Через несколько дней после трагедии в соцсетях таких как "Х", Facecebook и TikTok начали появляться сообщения, что подозреваемая в убийстве является украинкой.

Между тем пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая возразила, что задержанная 12-летняя девочка является украинкой. Она заявила, что распространение подобных глупостей является сознательной дезинформацией, направленной на разжигание ненависти между Польшей и Украиной. Ее сообщение также зарепостил министр-координатор специальных служб Польши Томаш Симоняк.

Другие случаи гибели детей