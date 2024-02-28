В Харьковской области подростки забили 62-летнего мужчину до смерти и снимали это на видео

В Харьковской области произошло резонансное убийство. Там группа подростков убила мужчину.

На Харьковщине трех подростков подозревают в умышленном убийстве. Правоохранители установили, что они забили ногами до смерти 62-летнего мужчину и снимали это на видео.

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Подростки под стражей

Убийство произошло в городе Красноград. В местном парке обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами.

По информации полиции, убили мужчину трое местных 15-ти и 16-летних подростков. Они забили его до смерти.

Подросткам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

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