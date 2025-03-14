В прошлом году московский суд заочно арестовал его по нескольким статьям. "После последних акций по защите чести военных ВСУ, я получаю немало угроз, вчера российские каналы слили в сеть личную информацию о моих родных. Началась целая психологическая атака на мою семью. На разных российских информационных ресурсах объявили награду за нападение на меня 5 000 – 10 000 долларов", – писал активист.