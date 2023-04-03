Кто мог ликвидировать Татарского: оппозиционер объяснил каждую из версий

За уничтожением российского пропагандиста Владлена Татарского могут стоять разные люди. Есть две равноценные версии, которые могут оказаться правдивыми.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его мнению, не стоит исключать версию, что уничтожение Владлена Татарского могли организовать украинские спецслужбы.

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Следует помнить, что этот пропагандист был врагом Украины. Он поддерживал войну, злорадствовал и ненавидел украинский народ.

Простейшая версия в основном оказывается правдивой. Думаю, это блестящая операция украинских спецслужб. Такие действия повышают боевой дух, поднимают престиж и обескураживают врага. Возможность провести операцию в глубоком тылу врага – существенно повышает уверенность,

– предположил Галлямов.

Могли взорвать и "свои"

Как отметил Галлямов, это могут быть и внутренние российские конфликты. В российских властях есть так называемая группировка "ястребов", например, бывший заместитель правительства Игорь Сечина и секретарь Совбеза России Николай Патрушев, которые работают на эскалацию.

Так они хотят добиться введения военного положения в России и конечного ослабления так называемых "либералов и технократов" из группы главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной или мэра Москвы Сергея Собянина.

Сейчас для "ястребов" сохраняется риск, что Путин после многих неудач на фронте может согласиться на аргументы "технократов" и пойти на мирные переговоры с последующим представлением своего преемника у власти. Это будет концом для Патрушева и Сечина. Они ведь будут авторами курса, который официально отверг президент. И на них кинут всех собак,

– считает Галлямов.

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Остальные версии кажутся менее реалистичными. Хотя более или менее жизнеспособной еще может быть версия, что так российские власти пытаются поставить на место разных "военкоров". Эти пропагандисты имеют достаточно значительную аудиторию и иногда могут позволять себе говорить слишком много с точки зрения действующего режима.

Как предполагает Галлямов, Россия может готовиться к определенной неудаче на фронте. И уже сейчас пытается унять "военкоров", чтобы они не разгоняли панику.

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